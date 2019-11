Noémie Kocher, victime de Brisseau: «On a tellement été niées»

L’actrice et scénariste Noémie Kocher fait partie des comédiennes à avoir poursuivi le réalisateur Jean-Claude Brisseau pour harcèlement sexuel, condamné en 2005. C’était avant #MeToo et avant Adèle Haenel. À l'époque, la presse et une grande partie du monde du cinéma s’étaient déchaînées contre elle.