Comment lutter contre la «pandémie des pauvres»

Difficile de le dire autrement, « c’est une claque » pour l’institution qu’il représente. Le docteur Luc Ginot, directeur de la santé publique à l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, ne masque pas la violence du constat : face à l’épidémie de Covid-19, les plus pauvres sont en première ligne. Les premiers de corvée sont les premières victimes de la maladie et en meurent – beaucoup – plus, parce qu’ils sont sujets au plus grand nombre de facteurs de comorbidité, et parce qu’ils subissent les conditions de vie les plus difficiles : la précarité est un accélérateur majeur de la mortalité.