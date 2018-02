Les écoles rurales se sentent sacrifiées par l’Éducation nationale

Les ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée prochaine ont été dévoilées. Les syndicats et élus dénoncent la perte de plusieurs postes en milieu rural. Ils jugent que les écoles rurales sont déshabillées pour permettre la mise en œuvre du dédoublement des CP et CE1 en éducation prioritaire, la mesure phare de l’exécutif. Le ministre de l’éducation nationale dément ce constat.