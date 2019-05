Quand France Télécom se débarrassait des «fruits trop mûrs ou pourris»

Elle a lâché le mot à la fin de sa déclaration devant le tribunal correctionnel, lue d’un ton un peu monocorde, et il a résonné longuement : « Ce cauchemar. » C’est par ce terme que lundi 20 mai, au milieu de la neuvième journée d’audience du procès des pratiques managériales à France Télécom, Monique Fraysse-Guiglini, médecin du travail à la retraite, a décrit ce que l’entreprise et ceux qu’elle employait avaient vécu de 2007 à 2009. Et c’est par le témoignage de cette médecin, après celui de syndicalistes au début du procès, que la souffrance des salariés a fait son irruption dans la salle d’audience.