L’animateur Stéphane Plaza accusé de violences sur trois anciennes compagnes

SacréSacré pendant trois ans « animateur préféré des Français », Stéphane Plaza a bâti une partie de sa popularité sur son humour potache et sa maladresse chronique. Maladresse que l’agent immobilier de 53 ans met en scène dans les émissions qui trustent depuis plus de quinze ans la grille des programmes de M6 (« Recherche appartement ou maison », « Maison à vendre », « Chasseurs d’appart’ »…), et cumulent des millions de fans devant leurs postes. Ses mésaventures sur les tournages lui valent ainsi régulièrement points de suture, bras en écharpe et autres apparitions claudicantes ; le présentateur est qualifié de « gaffeur du PAF » et « grand sensible », dans un portrait récent que lui consacre le journal Le Monde.