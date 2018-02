Evacuation à Bure: le coup de force met fin au dialogue

L’évacuation forcée du bois Lejuc, occupé depuis un an et demi par des opposant·e·s au projet d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo, pourrait avoir l’effet contraire de ce qu’escompte le gouvernement. Jeudi matin à l’aube, environ 500 gendarmes ont évacué la quinzaine de personnes qui se trouvaient dans cette forêt proche du village de Bure, à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne. « Nous ne voulons plus qu'il y ait en France des lieux qui soient des lieux de non-droit, et où donc on puisse s'installer en dehors de toute règle », a déclaré quelques heures plus tard le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, selon qui « il faut bien qu’un jour la loi soit respectée ». Droit dans ses bottes, Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministère de la transition écologique, en déplacement lui aussi dans la Meuse ce matin-là, a renchéri par un tweet : « Dans un État de droit, les oppositions doivent s’exprimer de manière légale. Depuis ce matin le #BoisLejuc à #Bure est évacué des occupants illégaux. »