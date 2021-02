BAC du XVIIIe arrondissement: «Vous n’êtes pas digne d’exercer la fonction de policier» 

«Messieurs, levez-vous », ordonne la présidente, Isabelle Prévost-Desprez, qui s’apprête à résumer les motivations du jugement rendu lundi par son tribunal. Comme un seul homme, six policiers et deux indics se mettent au garde-à-vous. Ils ajustent leur veste et joignent les mains, le regard droit devant. Deux ans d’enquête et sept journées d’audience trouvent ici leur conclusion, au moins temporaire – les condamnés ont dix jours pour faire appel.