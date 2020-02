Un procès périlleux attend François Fillon

Ancien champion de la droite reconverti dans la finance, François Fillon comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris à partir de ce lundi. L’ex-candidat (LR) à la présidentielle de 2017 sera jugé pour détournement de fonds publics, complicité et recel, ainsi que pour complicité et recel d’abus de biens sociaux, et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Le procès doit s’achever le 11 mars. Il s’annonce très difficile pour François Fillon et les deux autres prévenus.