Au Havre, le monde à l’envers

C’est une affaire qui a totalement commencé de travers. D’abord présentée dans la presse comme celle de « corbeaux », dans une ville « en émoi » pour des clichés supposément « libertins », elle est finalement le révélateur de violences sexuelles jusque-là ignorées par les responsables politiques, la justice et certains journaux.

Jeudi soir, le maire du Havre Luc Lemonnier annonce sa démission. « Cette décision, mûrement réfléchie, s’est imposée à moi en raison de la nécessité de protéger ma famille et mes proches », écrit-il, alors que Radio France s’apprête à révéler le témoignage de quatre femmes lui reprochant l’envoi non désiré de photos pornographiques. Des envois parfois répétés et qui pourraient s’apparenter à du harcèlement sexuel, selon plusieurs juristes.

Mercredi, l’édile avait expliqué dans un communiqué que « les échanges de messages auxquels il a pu participer sont intervenus dans le cadre de communications virtuelles exclusives de toute contrainte et entre adultes consentants ».

Le premier témoignage date les faits de 2011. Une quadragénaire havraise (qui a requis l’anonymat) raconte avoir reçu quatre clichés de Luc Lemonnier dans des positions suggestives. « Je n’ai pas compris pourquoi il m’envoyait ces photos dégoûtantes, a-t-elle dit à Radio France. Il m’a dit qu’il voulait me montrer qu’il était ouvert pour toutes propositions. »

L’expéditeur est alors élu dans la majorité du maire de l’époque Édouard Philippe. Et quand cette femme et son mari s’aperçoivent que Luc Lemonnier est de nouveau candidat aux municipales de 2014, ils transmettent ces photos à des colistiers. Mais aucune suite n’est apparemment donnée à l’affaire.

Interrogé par Mediapart, l’entourage d’Édouard Philippe, devenu premier ministre, confirme l’envoi des clichés. Mais, indique la même source, « quand il s’agit d’affaires privées, Édouard Philippe n’a pas à les commenter ». Ensuite, « il n’en entend plus jamais parler jusqu’en mai 2017 », date de son départ à Matignon, poursuit son entourage.

Mais en 2018, une autre femme – une ancienne colistière d’Édouard Philippe – va entamer une démarche similaire : selon Radio France, une mère de famille havraise a reçu l’an dernier sur son téléphone une photo de l’actuel maire où l’on voit Luc Lemonnier le pénis en érection. Elle aurait même reçu une dizaine de clichés. À son tour, elle décide de prévenir des élus de la majorité municipale.

Mais là encore, il ne se passe rien. Enfin si : Lemonnier, qui est devenu maire du Havre après la nomination d’Édouard Philippe à Matignon, porte plainte le 31 mai, pour « diffamation » et pour « diffusion de photos sans accord de la personne ».

Difficile d’imaginer qu’Édouard Philippe n’ait pas été averti de la démarche. Son entourage ne le dément pas. Simplement, à l’époque, estime-t-il, la plainte de Lemonnier semble alors plaider pour sa version des faits.



« Le travail de la presse fait que les rumeurs d’un temps, celles de 2018, deviennent autre chose », explique encore l’entourage d’Édouard Philippe. Celui-ci « n’a pas d’information en 2018, seulement des rumeurs ».

Ce n’est qu’en 2019 que « le contexte a changé », avance la même source. « Cette fois, des femmes se plaignent d’envois non consentis. Ce n’est plus la même affaire. Quand elle devient publique [médiatique – ndlr], et que les questions sont posées sur le consentement, ce n’est plus une affaire privée. » D’où la visite jeudi matin, au Havre, d’Édouard Philippe à son successeur pour le convaincre de démissionner.



Il n’empêche : tout semble avoir dysfonctionné dans cette affaire. Beaucoup d’acteurs paraissent avoir manqué a minima de vigilance.

Côté politique, c’est évident. Des alertes, même partielles, existaient ; elles n’ont pas été entendues et en sont restées à des soupçons de règlement de comptes après des relations consenties – ce que plaide toujours Lemonnier. Et ce, malgré la répétition des faits, en 2014 et en 2018.

Ces derniers mois encore, de nombreuses rumeurs sur l’envoi de photos à plusieurs femmes ont bruissé à la mairie.

Une ancienne élue de la mairie a par exemple témoigné auprès de Radio France : « J’ai coupé nos relations, pourtant très fortes, il y a plusieurs mois, quand j’ai été informée du phénomène. Je n’ai pas été destinataire des photos mais je me suis rendu compte qu’elles avaient été envoyées à plusieurs dizaines de femmes. »



Côté judiciaire, de nombreuses questions se posent également. Ainsi, la plainte déposée par le maire a bien été examinée : elle a même conduit à un rappel à la loi, prononcé le 18 mars 2019, à l’encontre de la mère de famille qui avait reçu des photos en 2018 et qui les avait ensuite envoyées à la majorité municipale (lire ici le communiqué du procureur du Havre).

Un rappel à la loi est une alternative à la tenue d’un procès au cours de laquelle le procureur rappelle à la personne mise en cause quelles sont ses obligations légales et les risques encourus en cas de non-respect de la loi.

Mais Lemonnier, lui, n’a pas été poursuivi. C’est son accusatrice qui a été rappelée à l’ordre par la justice.

Pourtant, les photos envoyées à la majorité municipale en 2018 étaient, d’après plusieurs médias, accompagnées d’un message pointant le comportement de Lemonnier envers les femmes.

« Ce selfie, pris avec son téléphone portable, était accompagné d’une dizaine de lignes dactylographiées insultant l’édile et l’accusant globalement de mal se comporter avec la gent féminine, si on veut rester soft », a rapporté une source anonyme citée par le quotidien Paris-Normandie.

Surtout, cette femme, appelée Sophie par Radio France, a raconté avoir tenté de porter plainte. Sans avoir été prise au sérieux, et à plusieurs reprises, selon son récit.

Résultat, quand les premières informations sortent dans la presse régionale, il n’est d’abord question que de « corbeaux », de « cliché libertin », de « photos osées »… « La chasse aux corbeaux est lancée », écrit ainsi Le Point, il y a plusieurs jours. RTL titre : « Le maire victime de la diffusion de photos osées. »

Il a finalement fallu d’autres enquêtes de presse pour que le récit apparaisse sous un angle tout à fait différent. Et qu’il contraigne Édouard Philippe à se rendre jeudi au Havre pour inciter son successeur, dont il est proche, à démissionner.

En 2017, sur le plateau de Mediapart, le premier ministre avait longuement confié sa vision du mouvement #MeToo, saluant une « libération de la parole » et affirmant avoir « une tolérance extrêmement basse à tout ce qui relève du comportement violent ». « Je n’aurai pas beaucoup de mansuétude », avait-il dit, en réponse à une question sur le comportement qu’il aurait si un ministre était accusé de harcèlement sexuel.

« Et une fois qu’on a dit ça, et c’est mon côté “en même temps”, avait-il alors tenu à ajouter, on ne peut pas non plus oublier que dans cette libération de la parole, il arrivera mécaniquement que des accusations portées soient excessives par rapport aux faits dénoncés. »

À l’époque, ces propos avaient suscité quelques remous : car s’ils peuvent sembler anodins, ils peuvent aussi décourager certaines femmes de s’exprimer publiquement pour dénoncer les agissements dont elles ont été victimes, par crainte de ne pas être crues.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, le pouvoir n’a eu de cesse d’avoir une attitude ambiguë. Il affirme d’un côté faire de l’égalité entre les hommes et les femmes la grande cause du quinquennat et ovationne, de l’autre, un ministre visé par une plainte pour viol (depuis classée sans suite).

Le gouvernement se targue aussi d’avoir lancé de nouvelles mesures, comme le harcèlement de rue. Mais il baisse les budgets alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. Autant de contradictions qui n’ont pas été levées depuis bientôt deux ans.