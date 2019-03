A Toulouse et dans le reste de la France: la mobilisation continue, malgré la tension

Toulouse (Haute-Garonne), de notre correspondant.- « Enlève ton masque, tout de suite ! Et tu restes pas derrière nous ! » Il est 17 h 30 et à l’angle du métro Jean Jaurès et du boulevard de Strasbourg à Toulouse. Un CRS se retourne vers le porte-parole du DAL, le plaque contre un mur, lui casse ses lunettes de piscine et lui arrache son petit masque de chantier, malgré ses protestations, celles des manifestants autour et sans aucune autre raison que de décharger sa colère. Répression gratuite, en « mode vénèr », commente un jeune.