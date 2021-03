Usine de laine de roche dans l’Aisne: quand l’isolant pollue

Réunis un après-midi de janvier dans une salle annexe de la mairie de Courmelles, dans l’Aisne (02), des opposants à l’installation d’une usine martèlent à l’unisson : « Nous ne voulons pas de Rockwool ! » L’implantation d’une fabrique de laine de roche – un isolant thermique – près de Soissons, à une heure au nord-est de Paris, essuie les critiques. L’opposition dénonce les risques sanitaires, écologiques, et les nuisances que ferait peser l’entreprise sur le territoire. Une réunion du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) est prévue mardi 23 mars. Les partisans et les opposants sont invités à échanger sur la pertinence de cet aménagement.