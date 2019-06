Oublier les mauvais souvenirs des élections européennes et vite passer à autre chose. Ce week-end des 22 et 23 juin, La France insoumise (LFI) organisait son assemblée représentative dans le bois de Vincennes, en présence des cadres de l’organisation et de militants tirés au sort. Pour ce premier rendez-vous après les résultats désastreux du 26 juin, les Insoumis ont eu beau afficher leur combativité, l’ambiance n’était pas vraiment à la fête.