Boris Vallaud: «On y va crescendo»

Boris Vallaud fait partie des députés qui ont permis la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée, consacrée à l'affaire Benalla, du nom de ce proche d'Emmanuel Macron confondu par une vidéo où on le voit frapper un manifestant le 1er mai. Lundi, l'élu socialiste, ancien collaborateur de François Hollande à l'Élysée, a interrogé tour à tour le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, et le préfet de police de Paris, Michel Delpuech. « Nous avons vu un préfet qui a essayé de sauver son honneur, et un ministre qui a essayé de sauver son portefeuille », explique-t-il. Entretien.