L’exécutif sans boussole face au Covid

Nous ne sommes plus en guerre, mais nous sommes dans le brouillard. Que penser en effet du virage à de l’exécutif, passé en quelques mois de la posture martiale prétendant atomiser le corona, à l’idée qu’il faille « vivre avec le virus » ? D’un État imposant un confinement homogène à tout un pays où le virus ne circulait pourtant pas de la même façon, à un gouvernement central affirmant qu'il faut désormais laisser les « territoires » décider ? Et d'un gouvernement, qui par la voix de son ministre de la santé, annonce finalement ce mercredi soir des mesures contraignantes pour certaines villes et départements ?