Avenir Lycéen: les syndicats et l’opposition réclament des comptes

Après la cascade de révélations sur Avenir Lycéen, ce syndicat monté de toutes pièces par la Rue de Grenelle, Jean-Michel Blanquer a opté pour une technique de riposte bien connue. D’abord minimiser, dans le « Journal des sports » sur RTL, les informations de Mediapart (ici, là, encore là et là) et de Libération au moyen d’une métaphore culinaire pour nier tous les faits reprochés : « Si quelqu’un regarde de près, il y a beaucoup de sauce et peu de lapin, comme on dit chez moi. »