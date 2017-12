Ukraine: Paris, Berlin appellent à un règlement "exclusivement pacifique"

23 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

La France et l'Allemagne ont renouvelé samedi leur appel à un règlement "exclusivement pacifique" du conflit ukrainien face à "l'accroissement récent et inacceptable" des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine.