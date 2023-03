DesDes insultes, des menaces, et des coups. Dans un enregistrement d’une vingtaine de minutes que publie Mediapart – document que se sont aussi procuré Loopsider et Le Monde –, on entend des policiers de la BRAV-M (brigade de répression de l’action violente motorisée) se défouler contre six jeunes qu’ils viennent tout juste d’interpeller, à Paris.