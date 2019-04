En Europe, LREM à la pêche aux alliances

L’enjeu est de taille pour le parti présidentiel et ses alliés français : créer un nouveau groupe au Parlement européen hors des deux mastodontes historiques que sont le Parti populaire européen (PPE, droite, 217 sièges) et l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D, sociaux-démocrates, 186 élus). De fait, ce futur groupe « pivot », selon la terminologie utilisée par La République en marche (LREM), existe déjà à petite échelle. L’Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe (ALDE) compte aujourd’hui 68 députés sur 751, ce qui en fait la quatrième force dans l’hémicycle, juste derrière les souverainistes de l’ECR (Conservateurs et réformistes européens, 76 sièges).