A Marseille, des femmes prennent en main l’espace public

En 2016, plusieurs habitantes de la Belle de Mai à Marseille ont travaillé à réinvestir les espaces de ce quartier populaire du 3e arrondissement dans lesquels elles ne se sentaient pas à l’aise. De façon éphémère, elles ont transformé ces places, terrasses de bar, arrêts de bus et stands de lavage de voitures pour les rendre accueillants pour des usagères. Elles racontent comment la proximité des cités d’habitat social peut avoir un côté plus rassurant que le centre-ville anonyme, mais joue aussi un rôle de contrôle social. Ou comment, à cause des fantasmes masculins, aller laver sa voiture devient un casse-tête.