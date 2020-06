Municipales: à Roubaix, un duel inédit et une gauche réunie

24 juin 2020 Par Sylvain Marcelli (Mediacités Lille)

À Roubaix, le premier tour a été marqué par une abstention historique. Et le second est inédit : le RN en est absent, et seules deux listes se disputent les suffrages, le maire sortant DVD, soutenu par LREM, face à un candidat passé par LREM mais soutenu par la gauche.