Après le plan du gouvernement: pauvreté, l’urgence oubliée

L’annonce était initialement prévue à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le 17 octobre. L’attentat de Conflans-Sainte-Honorine a contraint le gouvernement à prendre une semaine de plus. C’est finalement à l’occasion d’un déplacement dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’Emmaüs Solidarité, à Épinay-sur-Orge (Essonne), que le premier ministre Jean Castex a dévoilé ses nouvelles mesures en direction des personnes les plus précaires.