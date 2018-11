Alors qu’il est plus recherché que jamais, le braqueur Redoine Faïd s’est octroyé une petite virée shopping, à peine dissimulé sous une casquette et des lunettes de soleil. Il s’achète quelques vêtements, un journal, des produits de toilette. Comme si de rien n’était, alors que depuis sa spectaculaire évasion le 1er juillet de la prison de Réau en Seine-et-Marne, les pontes de la police judiciaire sont aux abois pour le retrouver. Quatre-vingt-quinze jours de cavale racontés par Le Monde, durant lesquels sa famille et son entourage l’aident à se dissimuler. Il portera même pour sortir un voile intégral. L’apparence masculine de sa silhouette alertera les policiers.