Covid: la France commencera à vacciner dimanche

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech « peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus », « du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant », a estimé jeudi la Haute Autorité de santé (HAS). L’avis de l’autorité sanitaire constituait la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination dimanche en France.