Radouane Lakdim, l’auteur de l’attaque terroriste qui a fait quatre morts à Trèbes et Carcassonne, vendredi 23 mars dans l’Aude, était un petit délinquant de 25 ans vivant dans une cité de Carcassonne, né au Maroc et naturalisé français à l’âge de 12 ans. Condamné pour des délits de droit commun – port d’arme prohibé en 2011 et usage de stupéfiants et refus d’obtempérer en 2016 –, il avait aussi été signalé pour sa radicalisation, en raison notamment de son activité sur des forums salafistes.