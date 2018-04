Financement de Daech: une écoute révèle la panique des actionnaires de Lafarge

Ce jour d’octobre 2017 est tombé un vendredi 13. Cela fait quatre mois que Bruno Lafont, 61 ans, n’est plus ni co-président ni même administrateur du géant mondial du ciment LafargeHolcim (30 milliards d’euros de chiffre d’affaires), né deux ans plus tôt de la fusion entre le groupe français Lafarge et son homologue suisse Holcim.