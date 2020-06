Parquet national financier: le dossier noir de la procureure Houlette

Mediapart révèle le contenu d’écoutes et de rapports de synthèse de la gendarmerie qui mettent gravement en cause l’ex-patronne du PNF, Éliane Houlette, quand elle était en fonction. Les faits avaient provoqué une demande d’enquête pénale par le parquet général de Paris pour « trafic d’influence », « prise illégale d’intérêts » et « violation du secret » visant la célèbre magistrate. Depuis, les investigations semblent s’enliser.