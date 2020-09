L’Italie se déchire sur une folle histoire de dopage

26 septembre 2020 Par Julien Beyle

On savait que des laboratoires avaient blanchi des athlètes dopés. Mais est-il possible que l’échantillon d’un sportif italien propre, Alex Schwazer, devenu héraut de la lutte antidopage, ait été volontairement manipulé dans le but de le disqualifier ? Toute l’Italie se prend de passion pour ce feuilleton.