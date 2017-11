A Poitiers, des Marcheurs préparent les municipales de... 2020

« Lui il est Macron ! Je suis avec vous, il faut changer ! », lance un passant enthousiaste à l’adresse de Bouziane Fourka. Chef d’entreprise dans le numérique et macroniste convaincu, celui-ci retrouve cette cité populaire du quartier Beaulieu qu’il avait labourée à l’occasion de la « marche des quartiers », une vaste opération de porte-à-porte organisée six mois plus tôt par les militants d’En Marche!, lors de la campagne des législatives. Il était alors chargé de la « mobilisation » pour les candidats macronistes des première et deuxième circonscriptions de la Vienne.