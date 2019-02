Front uni franco-américain sur un taux minimal effectif d'IS

27 février 2019 Par Par Agence Reuters

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ont affiché mercredi leur convergence de vue sur la nécessité de mettre en place à une échelle internationale un taux minimal effectif d'impôt sur les sociétés (IS).