A Paris, Anne Hidalgo redoute «l’effet Jospin»

Une candidate bien sage pour un meeting bien sage. Devant la salle pleine de l’Élysée-Montmartre, mercredi 26 février au soir, Anne Hidalgo entre en scène sous des applaudissements convenus. Style impeccable et pas un mot plus haut que l’autre. Juste se permet-elle de cibler, sans jamais les nommer, Agnès Buzyn, candidate de La République en marche (LREM), et Rachida Dati, tête de liste des Républicains (LR).