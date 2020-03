En Corse, le pire des scénarios

François Morin est inquiet. « En Corse ça se passera plus mal qu’ailleurs », estime ce praticien du Centre hospitalier d’Ajaccio (CHA), l’établissement insulaire qui compte aujourd’hui le plus de patients en réanimation. À 61 ans, le médecin, en poste au service des soins palliatifs, dit n’avoir jamais vu une telle crise sanitaire et logistique. « Si on avait testé à large échelle, si on avait confiné les porteurs et hospitalisé les malades, on n’en serait pas là », regrette-t-il.