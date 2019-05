Le vote révèle les fractures françaises

À chaque élection, la tentation est la même : se concentrer sur les ordres d’arrivée et les pourcentages obtenus par les listes présentées, et oublier tous les angles morts du scrutin. Ces élections européennes révèlent une nouvelle fois une France fracturée, à l’image des débats qui l’ont agitée depuis six mois de mouvement des « gilets jaunes ».