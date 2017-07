Comme d’habitude, les policiers avaient rempli la salle. Mais, une fois n’est pas coutume, la douche écossaise était pour eux. Le major Philippe Jouan, l’ex-patron de la Brigade anticriminalité (BAC) de Rennes, a été condamné à 10 mois avec sursis par le tribunal correctionnel pour les coups portés sur Benjamin, 23 ans, dans un bar PMU de Rennes, le 5 mai dernier. Les coups, et le reste : des procès-verbaux bidonnés et une plainte contre la victime pour couronner le tout. De quoi justifier les poursuites pour « violences par dépositaire de l’autorité publique », « faux en écriture publique » et « dénonciation calomnieuse ».