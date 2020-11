Lucie Guimier est géographe spécialisée en santé publique, chercheure associée l’Institut français de géopolitique. Elle a étudié la cartographie de l’épidémie de rougeole, qui a été sévère en France entre 2008 et 2012, et qui a débuté dans les milieux catholiques intégristes, avant de se diffuser sur le territoire, en particulier dans le Sud-Est, où le sentiment anti-vaccinal est plus ancré, en particulier parmi les militants écologistes.