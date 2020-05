David Cormand: «Il ne faut pas une synthèse molle autour d’un candidat»

Depuis le début de la crise sanitaire, les écologistes n’ont pas réussi à faire entendre une voix forte et unie. Le député européen d’Europe Écologie-Les Verts (EELV), David Cormand, revient sur l’urgence, renforcée par les conséquences du Covid-19, de transformer radicalement le modèle économique et politique actuel au niveau national et européen. À un mois du second tour des élections municipales, l’ancien secrétaire national des Verts revient aussi sur la relation des écologistes à la gauche. Alors que la présidentielle est déjà dans toutes les têtes, il rappelle aussi au passage à Yannick Jadot qu’une primaire interne au parti sera sans doute nécessaire pour désigner qui se présentera à cette élection.