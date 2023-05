EnEn 1973, les éditions de Minuit publient Le Corps lesbien de Monique Wittig. Cinquante ans plus tard, en janvier 2023, une édition augmentée de cette œuvre, aux airs à la fois de recueil poétique et d’expérimentation littéraire, ressort en librairie. Elle est accompagnée de mots de l’« écrivain » — elle ne souhaitait pas qu’on l’appelle « écrivaine » — par lesquels on comprend l’urgence et la nécessité d’écrire une réalité lesbienne à une époque où, alors que le féminisme émerge puissamment, le point de vue lesbien reste marginal.