Au premier regard, l’Assemblée 2017 est plus proche de son époque que ses devancières des années 2012, 2007, 2002, etc. Certes, elle manque d’ouvriers ou d’employés, les classes moyennes supérieures y sont surreprésentées, il y a 17 énarques, 10 anciens de HEC, 34 universitaires ayant titre de docteur, contre seulement 5 titulaires d’un CAP ou d’un BEP... Mais un changement saute aux yeux : les députés élus les 11 et 18 juin sont plus jeunes, les avocats, médecins ou fonctionnaires n’y forment plus le gros du bataillon, et surtout les femmes y sont enfin beaucoup plus nombreuses.