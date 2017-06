On reproche aux médias de s’intéresser exclusivement aux scandales et aux mauvaises nouvelles. En voici donc une bonne : la constitution d’un gouvernement est désormais l’occasion de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l'État. D’après nos informations, à son arrivée, en mai dernier, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a dû s’acquitter d’un léger arriéré d’impôt. L’équivalent d’un SMIC.