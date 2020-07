«Des terres, pas d’hypers», la lutte contre le projet Oxylane est relancée à Montpellier

28 juillet 2020 Par Corentin Mirallés (Le D'Oc)

Depuis plus d’une décennie, un terrain de 24 hectares comprenant un bois classé, situé à Saint-Clément-de-Rivière, est au cœur d’un âpre combat politique et juridique entre des associations environnementales et le groupe Decathlon. Une lutte qui pourrait prendre un nouveau virage.