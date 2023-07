Hervé S., le principal témoin de l’affaire Blessing Matthew, risque l’expulsion

NousNous l’avions rencontré il y a un peu plus d’un an, à Lyon, alors qu’il se décidait à prendre la parole. Hervé S. s’exprimait pour la première fois pour témoigner de ce qu’il avait vu et entendu, cette fameuse nuit de mai 2018 durant laquelle Blessing Matthew avait perdu la vie près de Briançon. La Nigériane, alors âgée de 20 ans, avait été retrouvée noyée deux jours plus tard dans la Durance, le corps coincé dans un barrage. Hervé l’avait rencontrée en chemin et espérait comme elle rejoindre la France pour y obtenir l’asile.