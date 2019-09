PMA: enquête sur le verrou bioéthique de 1994

Alors que les députés examinent depuis quelques jours le projet de loi bioéthique ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux célibataires, Mediapart s'est plongé dans les débats qui avaient abouti à l'exclusion de ces dernières. C'était en 1994, date des premières lois de bioéthique. Le verrou est alors tombé sur des pratiques et réflexions philosophiques bien plus libérales, dans les années 1980, qu'on ne les imaginerait aujourd'hui.