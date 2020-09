La gauche veut s’emparer de la 5G pour écrire un «nouveau récit politique»

La politique ou l’art du judo : se servir de la force de son adversaire pour mieux la retourner contre lui. Emmanuel Macron l’a expérimenté, à ses dépens il y a quelques semaines. Il pensait ridiculiser ses opposants en renvoyant les « anti-5G » aux « Amish » et à la « lampe à huile »… Bien mal lui en a pris. Au lieu de les faire passer pour d’affreux « has been », il a incidemment participé à ouvrir le débat qu’il voulait à tout prix tuer dans l’œuf.