Climat: après le «scepticisme» scientifique, le «scepticisme» libéral

«Les climatosceptiques ont la chance pour eux : le “présentisme” contemporain a fait oublier à nos contemporains les débats qui ont déjà eu lieu il y a une vingtaine d’années, puis à nouveau il y a une dizaine d’années du fait de l’avancée des connaissances. Surtout, ils ont réussi à faire accroire à l’existence de controverses de plus en plus amples et générales au sein de la communauté scientifique concernée et à la fragilité croissante des “thèses réchauffistes”, alors même que l’évolution scientifique était inverse : les scientifiques du climat ont été en mesure de confirmer leurs principaux résultats et d’affiner leur compréhension des changements climatiques avec de plus en plus d’assurance. »