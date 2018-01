Chez Orpea, la fin de vie se paye au prix fort

L’habit ne fait pas le moine, et c’est encore plus vrai pour les maisons de retraite. Dans l'établissement Les Bords de Seine du groupe Orpea de la très chic ville de Neuilly, près de Paris, les codes du luxe sont posés dès l’entrée. Moquette moelleuse partout au sol, de grands bouquets de fleurs fraîches sur des tables d’appoint, d’élégants fauteuils capitonnés dans la magnifique salle à manger. L'ambiance feutrée masque pourtant un cocktail de défaillances classique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en France. Le sous-effectif chronique, combiné à des économies de bouts de chandelle, finit par produire souffrance au travail pour les salariés et maltraitance pour les résidents.