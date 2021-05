«Mois décolonial»: à Grenoble, Eric Piolle accusé de «rétropédalage»

L’annonce avait été faite dans l’indifférence générale : « Si les conditions sanitaires le permettent, […] le nouveau parti Peps [Pour une écologie populaire et sociale – ndlr] et d’autres mouvements et associations engagés organiseront en juin “le Mois décolonial” à Grenoble, avec des ateliers, des conférences et des manifestations, pouvait-on lire dans un encadré du Dauphiné libéré daté du 30 avril. De grands intervenants, spécialistes du panafricanisme ou de la lutte contre le racisme, […] ont donné leur accord de principe pour venir en Isère. Il se murmure que la militante Rokhaya Diallo pourrait bien être présente. »