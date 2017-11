MeToo dans la rue pour enclencher «quelque chose de plus collectif»

IRL (« In real life »), les mobilisations sont davantage sujettes aux conditions météorologiques que sur Internet. Cela n’a pas empêché plus d’un millier de manifestantes et manifestants de se réunir place de la République, à Paris, mais aussi à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon ou Lille, pour prolonger, dans la rue, le raz-de-marée numérique déclenché par l’affaire Weinstein.