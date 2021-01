Liberté générale contre sécurité globale

La « mobilisation statique » prévue pour cette nouvelle journée de protestation générale contre la loi « Sécurité globale » n’a pas réuni les foules, mais a fait bouger les corps et libéré les énergies. Teufeurs et militants de la « fête libre » étaient présents en nombre aux côtés de militants plus clairsemés du PCF, d’Ensemble, de SOS Racisme, d’Attac, de la LDH ou des jeunes socialistes, sur une place de la République bouclée par d’impressionnants cordons policiers.