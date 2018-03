Intelligence artificielle: la stratégie perdante du gouvernement

Emmanuel Macron a raison. L’intelligence artificielle (IA) est un enjeu d’avenir pour l’économie française. Cette science sera à l’origine des principaux progrès de l’industrie de l’avenir, mais aura aussi un enjeu éthique, car l’IA est une technique qui touche de près à ce qui fasse la spécificité humaine. C’est pourquoi sa maîtrise économique importe. Parvenir à développer les techniques fondamentales, les processus scientifiques et les marchés naissants est un enjeu crucial. L’exemple de l’Internet le prouve : laisser la création des outils techniques incontournables à d’autres conduit à une forte dépendance économique et, in fine, à une anémie industrielle.