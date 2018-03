Les Bouches-du-Rhône accueillent un peu moins mal les mineurs isolés

Marseille (Bouches-du-Rhône), correspondance.- Omar est arrivé il y a deux mois à Marseille, caché dans un train depuis Vintimille, et dans les locaux du collectif Al Manba. Il résume sa vie avec tact : « J’ai un problème d’hébergement. » Ce Malien qui dit avoir 16 ans dort « chez quelqu’un » pendant quelques jours, grâce à un réseau d’hébergeurs solidaires. Quand il n’a plus rien, il va le soir au commissariat sur la Canebière. « On part à la police, il faut attendre jusque 21 heures ou 22 heures, ils nous donnent une ou deux nuits d’hôtel. Mais on ne peut pas y durer. Alors, ça fatigue un peu. Demain, on va y aller encore. » Omar a quitté sa ville de Mopti parce qu’il a « un problème » avec les djihadistes. « La France me plaît depuis tout-petit », dit-il. Il veut étudier et travailler, attendant avec confiance qu’on décide s’il est mineur ou pas : « J’ai vu des gens plus grands que moi déclarés mineurs. »