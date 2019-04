France: L'Académie de médecine veut des mesures fortes contre l'alcool

30 avril 2019 Par Par Agence Reuters

L'Académie nationale de médecine a appelé mardi l'exécutif à mettre en place des mesures plus fortes contre l'alcool, responsable de la mort de 41.000 personnes par an en France, et a dénoncé le poids des lobbies qui selon elle freinent la mise en oeuvre d'actions "efficaces".